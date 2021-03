Tir bulgaro fermato con 25.000 scarpe "finto italiane": sequestrate

VENEZIA - La Guardia di Finanza di Venezia ha sequestrato 24.800 scarpe di produzione estera con fallace indicazione di provenienza controllando nel miranese un Tir con un carico di calzature, perfettamente confezionate in singole scatole e pronte per essere distribuite. L’ispezione dei "baschi verdi" della Compagnia Pronto Impiego di Venezia ha rilevato che scarpe prodotte in Bulgaria, da cui proveniva l’automezzo, riportavano evidenti richiami all’Italia, tali da indurre in errore il consumatore finale circa la possibile origine nazionale del materiale. Ogni confezione, inoltre, era corredata da informazioni in lingua italiana e contraddistinta da un adesivo con l’indicazione “made in EU”. Il carico era destinato ad un’unica azienda lombarda operante nella commercializzazione di calzature da uomo e donna. Tutto il carico è stato sottoposto a sequestro a disposizione del magistrato.