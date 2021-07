Infortunio sul lavoro nel pomeriggio di venerdì a Col San Martino di Farra di Soligo (Treviso). Mirco Merotto, 45 anni, è morto mentre stava lavorando nell'azienda vinicola di famiglia nella zona del Prosecco veneto. La vittima sarebbe deceduta per asfissia, inutili i soccorsi non c'è stato nulla da fare per strapparlo alla morte.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati