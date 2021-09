Contrae il Covid da un'infermiera no vax, Mirella muore in ospedale: «Non è una malattia come le altre»

Era stata ricoverata a causa di una banale frattura, ma non è mai uscita dall'ospedale perché è morta dopo aver contratto il Covid da un'infermiera no-vax. È accaduto a una donna di 90 anni di Pistoia. «Basta dire che i vaccini non servono», le parole del figlio in uno sfogo.

«Invece di credere a qualche sconosciuto che tira fuori le teorie più strampalate, provate a credere anche a noi che ci siamo trovati nel mare in tempesta», le parole...

