Il mistero di Miriam: estetista di 26 anni trovata morta nella vasca da bagno di un hotel

Giovedì 21 Giugno 2018, 17:10 - Ultimo aggiornamento: 21-06-2018 21:08

È giallo sulla morte di un’estetista di 26 anni, trovata senza vita martedì notte nella vasca da bagno di una stanza di un hotel sull’, a Frattocchie. La vittima, Miriam Ghanmi, si trovava insieme al compagno trentenne. La coppia non viveva da sola ma si appoggiava dai familiari a Marino e ogni tanto si ritagliava uno spazio tutto per sé. E così è successo martedì pomeriggio quando la coppia ha preso una stanza d’albergo a Marino.I due prima sono stati a cena fuori. Secondo le testimonianze raccolte dagli inquirenti, poco dopo le 21 sono rientrati in albergo, lui si è addormentato sul letto della camera d'hotel, mentre lei è andata in bagno. Quando l’uomo si è svegliato, dopo qualche ora di sonno, ha trovato la compagna morta nella vasca piena d'acqua. Era appena passata la mezzanotte, il compagno ha. Da un primo accertamento, il medico legale ha stabilito che il decesso è avvenuto per arresto cardiocircolatorio. Sul corpo non ci sono segni di violenza o abrasioni. Con tutta probabilità la donna ha avuto un improssivo malore. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Santa Maria delle Mole e alla compagnia di Castelgandolfo. Gli inquirenti hanno ascoltato il compagno che è ancora in stato di choc. Il magistrato, per stabilire l'esatta causa del decesso, ha disposto l’autopsia e, come di prassi, anche gli esami tossicologici.Intanto proseguono gli accertamenti. La stanza al secondo piano dell’hotel è stata posta sotto sequestro. Miriam, una ragazza bellissima e solare, era molto conosciuta a Frattocchie dove dal 2014 aveva aperto un centro estetico in via Nettunense Vecchia, vicino alla posta. Nel quartiere era molto apprezzata per la sua professionalità. La ragazza è di Frascati ma la sua famiglia d’origine è tunisina. Nella comunità di Marino sono ancora tutti increduli per quello che è successo. I genitori della ragazza sono straziati dal dolore e chiusi nel silenzio. Miriam lascia una bimba piccola.