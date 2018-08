Mirko Vicini e Bruno Casagrande, travolti dal pilone del ponte mentre lavoravano: i precari appena assunti

Mercoledì 15 Agosto 2018, 10:41 - Ultimo aggiornamento: 15-08-2018 17:55

era stato assunto poche settimane fa all'e ieri mattina stava lavorando nell'isola ecologica di Campi quando è stato travolto da un pilone del ponte crollato . Il giovane, di 31 anni, si aggiunge alle decine di vittime della tragedia che ha colpito Genova. Stessa sorte è toccata a35 anni, deceduto anche lui sul lavoro. Ancora disperso, invece,, 53enne prossimo alla pensione.Entrambi gli operai trovati morti avevano firmato un contratto stagionale dopo mesi di disoccupazione ed erano precari. In un primo momento si è pensato che Mirko non si trovasse sul luogo di lavoro. Speranze cadute nel vuoto in serata.La direttrice dell’aziendaha espresso cordoglio a nome di tutta la società: «I danni sono inestimabili ma nulla paragonati al dolore per le vite perse».Mirko Vicini e Bruno Casagrande erano entrambi del Ponente genovese e sognavano un futuro migliore.