Lecco: esce di casa con il cane e viene travolto da un'auto sulle strisce: morti entrambi

Era uscito di casa con il suo cane al guinzaglio quando è stato travolto sulle strisce pedonali da un'utilitaria. Un uomo di 44 anni è morto dopo ieri, 27 dicembre, a Missaglia (Lecco) poco dopo l'arrivo in ospedale. Non c'è stato niente da fare neanche per il cane che portava al guinzaglio, un Husky.

L'uomo è morto dopo essere stato soccorso

Il 44enne era uscito di casa con il suo cane Husky e mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali è stato investito da un'utilitaria e ha riportato gravissimi traumi. Immediati i soccorsi. L'uomo è stato portato all'ospedale Mandic di Merate (Lecco), ed è morto in serata.

