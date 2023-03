È considerato ancora il magistrato più esperto di pirateria musicale. Luciano D'Angelo fu anche premiato dalle case discografiche americane con un disco d'oro e uno di platino, quelli che di solito si danno agli artisti per le loro vendite.

Procuratore D'Angelo, ha visto il film «By Erry»?

«Sì, naturalmente. Ci ho visto la figura di un eroe romantico che voleva fare il Dj, incappato in una disavventura giudiziaria quasi senza rendersene conto».

APPROFONDIMENTI «Mixed by Erry», al via il tour : nelle sale con il film gli attori in carne ed ossa Mixed by Erry al cinema: «Il sogno americano di un dj nato a Forcella»

Non condivide questa lettura?

«No, il falso, la pirateria, nella musica, nel cinema, come nelle pay tv, è un reato. Si violano precise norme del diritto d'autore. Una materia su cui in Italia la sensibilità è stata a lungo tiepida rispetto agli Stato Uniti. Il giro d'affari e gli interessi sono da milioni di euro. E By Erry fu la spia di un fenomeno, allora sottovalutato a Napoli come lo era il contrabbando di sigarette. Un fenomeno che agli interessati fruttava centinaia di milioni di lire».

Fatturati da grande impresa?

«Sì, trovammo 300 milioni di lire nel corso di una perquisizione. Alcune banconote erano in un porta ombrelli. Da supporti originali si duplicavano i falsi, magari in sequenza diversa o mixando brani di più autori con sofisticate attrezzature, riproducendone migliaia di copie. Introiti sottratti agli artisti».

Che reazioni ebbe la sua inchiesta?

«C'era chi non capiva tanto impegno su una materia considerata da folklore napoletano. La vera indagine risale al 1996 con gli agenti di polizia del commissariato Dante. Calcolai il giro d'affari settimanale dei fratelli Frattasio in 80 milioni di lire, con falsi venduti in Campania, Puglia e Lazio, e una produzione media di diecimila cassette e duemila Cd».

Luciano D'Angelo

Un'organizzazione vera e propria?

«Sì, non c'erano legami diretti con la camorra, come per altri gruppi impegnati nella stessa attività e di cui pure mi occupai, ma i clan del centro storico, soprattutto i Contini e i Giuliano, guardavano con interesse all'affare. Partecipai a molti convegni e fui invitato negli Stati Uniti dalle case discografiche che mi ringraziarono per il recupero di introiti. Parlai alla Sony, illustrando la struttura dell'organizzazione dei falsi».

Tutto questo è oggi preistoria?

«Sì, non esistono più i supporti materiali. La musica non si ascolta né si vende più su cassette o Cd. Persiste solo il mercato di collezionisti appassionati di vinili. La musica passa per canali di Rete, come Spotify o Youtube, dove i controlli sulla violazione del diritto d'autore sono affidati a segnalazioni precise. Finite anche le registrazioni pirata dei film nelle sale cinematografiche».

Oggi, un'indagine sulla pirateria musicale è materia di polizia postale?

«Proprio così. Ma anche della Guardia di finanza. Guardi la scoperta di abbonamenti cosiddetti pezzotti a Dazn, Sky, Prime video per vedere le partite di calcio. Anche in questo caso, ci sono organizzazioni che lavorano in larga scala, guadagnandoci alle spalle delle aziende televisive. Vengono violati interessi per milioni di euro. Naturalmente, il guadagno risiede nel prezzo inferiore del pezzotto rispetto all'originale».

By Erry ha fatto scuola?

«Sicuramente. La musica pirata allora occupava metà del mercato totale. La Federazione contro la pirateria musicale mi sostenne nell'inchiesta, consapevole che affrontava per la prima volta un problema serio per i discografici e gli artisti. Nacque l'interessamento della presidenza del Consiglio. I Frattasio furono condannati in Cassazione a 4 anni e mezzo, fu riconosciuto che la loro organizzazione compieva frodi e truffe. Oggi, la rete di abbonamenti pezzotti e la diffusione in Rete di musica incontrollata interessa organizzazioni estese di più Paesi. Un mercato illegale più sofisticato, che ha suscitato interessi mafiosi».