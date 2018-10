Modena, donna carbonizzata. L'indagato incastrato da un libro di scuola

È un frammento bruciato di un libro di scuola uno degli elementi decisivi nell'indagine che ha portato i carabinieri di Modena, coordinati dalla Procura della città emiliana, a individuare il presunto omicida di una giovane donna romena, uccisa e data alle fiamme. Il corpo carbonizzato era stato trovato a San Donnino, in periferia, il 10 settembre.



La circostanza, riportata dalla Gazzetta di Modena, trova conferma in ambienti investigativi: si tratta di un manuale scolastico, trovato tra le ceneri della catasta, che sulla copertina riportava il nome della figliastra dell'indagato. Oltre all'omicidio, l'uomo, un cuoco sui 40 anni, sarebbe sospettato anche di altri due casi di violenza a donne: un'aggressione sessuale ad una giovane aggredita in un garage a Zocca, il 28 agosto, e un possibile tentativo di sequestro di una ragazza straniera a Savignano. Sull'indagine è in programma una conferenza stampa dei carabinieri alle 10.

Mercoledì 10 Ottobre 2018, 12:07 - Ultimo aggiornamento: 10-10-2018 12:44

