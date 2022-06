Modena, madre e figlia di 22 anni uccise in casa a colpi di arma da fuoco: fermato il marito della donna

Gabriela Trandafir e Renata, madre e figlia di 47 e 22 anni, sono state trovate morte nella loro casa di Castelfranco Emilia, in aperta campagna nella provincia di Modena. Sono state uccise a colpi di arma da fuoco. A sparare alle due donne sarebbe stato il marito della donna, che è stato fermato dai carabinieri. Questa la ricostruzione su cui sta lavorando il nucleo investigativo di Modena, insieme ai colleghi della Tenenza di Castelfranco. Sarebbe stato lo stesso uomo a chiamare i soccorsi. La sua posizione è ora al vaglio.

Madre e figlia uccise, il movente della crisi

La ragazza di 22 anni uccisa era figlia della donna morta e non dell'uomo che avrebbe sparato, marito della madre. Come movente i carabinieri stanno vagliando una crisi proprio in questa relazione di coppia. A dare l'allarme, oltre all'uomo, anche alcuni vicini, che potrebbero aver udito gli spari.

L'uomo accusato di aver ucciso a colpi d'arma da fuoco moglie e figlia si trova nella caserma dei carabinieri di Castelfranco Emilia (Modena). Nei suoi confronti sarà adottato un provvedimento cautelare. Il duplice omicidio è stato commesso in via Cassola di sotto, tra le frazioni di Manzolino e Cavazzona, in una zona di campagna.

Chi è il marito della donna uccisa

Si chiama Salvatore Montefusco l'uomo attualmente in caserma dai carabinieri a Castelfranco Emilia, nel Modenese accusato di aver ucciso la moglie, Gabriela Trandafir, 47enne di origine romena, e la figlia di lei, Renata. A quanto si apprende lui lavora come imprenditore edile.