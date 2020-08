Modena, 28enne investita due volte in dieci minuti: prima a piedi e poi in bici. È grave

Una 28enne carpigiana

, prima in via Costa e poi in via Santi. Gli episodi, fa sapere una nota del Comune di Modena, sono avvenuti nell'arco di pochi minuti intorno alle 8. Nel primo caso la giovane era a piedi, nel secondo guidava una bicicletta. Illesi entrambi gli automobilisti.LEGGI ANCHE Motoscafo esploso a Ponza, la deflagrazione in un video: la donna vola in aria. La bimba non va a poppa e si salva Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti della polizia locale di Modena. Nel primo caso la giovane è terminata a terra e l'automobilista si è fermato a prestare soccorso, assieme a un cittadino che ha assistito alla scena, ma in breve si è rialzata in piedi e si è allontanata senza necessità di cure mediche. Una decina di minuti più tardi si è registrato il secondo caso, a poche centinaia di metri di distanza dallo schianto precedente, mentre la ragazza conduceva una bici a pedalata assistita.L'automobilista ha allertato i soccorsi e sul posto, oltre alle pattuglie della Polizia locale che dopo le verifiche hanno collegato i due episodi, sono arrivati i sanitari del 118 che hanno provveduto ad accompagnare la 28enne in ospedale. La 28enne e gli automobilisti saranno sottoposti agli esami clinici di legge.