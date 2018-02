Modena, furti nel deposito Ferrari: 35enne nei guai, sequestrati 157mila euro

Centodieci pezzi di ricambio tra orologi, prodotti di merchandising, freni, pompe di benzina, ammortizzatori, pezzi di telaio e volanti di gran turismo. Tutti rigorosamente Ferrari. È il bottino scoperto dalla polizia di Stato di Modena, coordinata dalla Procura della Repubblica e costato una denuncia per il reato di ricettazione a un cittadino italiano di 35 anni. I pezzi erano stati rubati presso i depositi di stoccaggio della Ferrari Spa. Sequestrati anche 157mila euro in contanti, probabile provento della vendita illecita di altri prodotti. I contatti con gli acquirenti avvenivano via internet. Un contributo importante è stato fornito proprio dalla security di Ferrari spa.

Giovedì 22 Febbraio 2018, 12:48 - Ultimo aggiornamento: 22-02-2018 18:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA