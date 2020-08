Un pilota 50enne piemontese è morto carbonizzato dopo essere precipitato con il deltaplano a motore, in fase di decollo, vicino al campo di volo, l'Oasi dei Re, a Marina di Modica, nel ragusano. Il velivolo, in transito turistico, era decollato poco dopo le 6 ed era diretto a Fiumefreddo per una sosta intermedia. Sul posto i vigili del Fuoco, Polizia e Carabinieri.

Ultimo aggiornamento: 10:42

