Coronavirus, il nuovo modulo di autocertificazione per gli spostamenti

Ecco il nuovo modulo dell'autocertificazione per gli spostamenti, dopo le nuove norme relative al coronavirus. «Chi intende usufruirne dovrà indicare il proprio nome, cognome, indirizzo e telefono e dichiarare», «sotto la propria responsabilità», «di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio» contenute nel decreto del presidente del Consiglio dei ministri concernenti «lo spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale, nonché delle sanzioni previste in caso di inottemperanza». Sul modulo dovrà inoltre essere specificato il motivo per cui si intende uscire. A riguardo, sono riportati alcuni esempi: «lavoro presso...», «sto rientrando al mio domicilio sito in...», «devo effettuare una visita medica...», o altri motivi particolari.

