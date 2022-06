Chiama i carabinieri temendo ci fossero i ladri in casa, ma trova la moglie con l'amante

I vicini di casa lo avevano chiamato dicendogli di aver visto un estraneo entrare in casa, lui ha avvertito i carabinieri ma quando i militari sono arrivati insieme all'uomo si è scoperto che in realtà si trattava dell'amante della moglie.

E' accaduto durante la notte a Ceccano, in una villetta della coppia che in questo momento è disabitata. Notato l'arrivo di una persona, i vicini si sono allarmati e hanno chiamato il proprietario che era uscito di casa, a Ripi, poco prima per una chiamata di lavoro. All'arrivo dei militari e dell'uomo la sorpresa: nessun furto, ma la consumazione di un tradimento.

L'amante della donna ha provato a fuggire ma è stato fermato e identificato, mentre nei confronti della donna sono volate le parole grosse del marito.