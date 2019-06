Tenta di uccidere nel sonno la moglie malata con una coltellata al petto per non vederla più soffrire

Lunedì 24 Giugno 2019, 16:36 - Ultimo aggiornamento: 24-06-2019 19:18

Unaallo sterno per non vederla piùe perché si sentiva esasperato. Così un 70enne ha tentato di uccidere all’alba la moglie 42enne, gravemente, in attesa di trapianto nel loro appartamento, in via della Primavera,, a Roma . La donna era a letto e dormiva quando all’improvviso gli ha sferrato il colpo dritto al petto che fortunatamente per pochi centimetri non l’ha uccisa.Dopo la coltellata, la donna, di origini niegeriane, ha fatto in tempo a raggiungere il pianerottolo e chiedere aiuto ai vicini, che hanno subito avvertito i carabinieri e il 118, prima di accasciarsi a terra in una pozza di sangue. Il pensionato è stato arrestato dagli investigatori della stazione Quadraro con l’accusa di tentato omicidio. «Ero stanco non ce la facevo più ad andare avanti così», ha provato a giustificarsi. «Andando avanti la situazione sarà sempre peggio». La donna è stata portata al Vannini, in prognosi riservata. Non si esclude che l’uomo dopo aver provato ad uccidere la moglie nelle sue intenzioni ci sarebbe stato il gesto estremo del suicidio.