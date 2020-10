Moglie costretta a prostituirsi per i soldi della droga: arrestato marito aguzzino

I Carabinieri della Stazione di Ostia Antica hanno posto fine a una lunga storia di vessazioni e violenze che un 42enne originario di Torino, con precedenti, poneva in essere da anni nei confronti della moglie, 37enne slovena. La donna, che finalmente ha trovato la forza di denunciare il marito, tossicodipendente, ha rivelato ai Carabinieri una lunga serie di abusi, violenze e minacce subite.



Talvolta l’aguzzino l’aveva anche costretta a prostituirsi, appropriandosi poi del denaro per acquistare la droga. Il magistrato, preso atto delle prove acquisite dai Carabinieri a conferma del racconto della vittima e ritenendo concreto il pericolo che l’uomo potesse compiere ulteriori comportamenti delittuosi nei confronti della moglie, ne ha disposto l’immediato arresto. Il 42enne è così finito in manette ed è stato tradotto presso la casa circondariale di Velletri. Ultimo aggiornamento: 15:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA