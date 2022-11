Salvata dal marito e dal tempestivo intervento dei vigili del fuoco. Ieri sera nel centro di Cagli (Pesaro) è stato sventato il suicidio di una donna, rimasta sospesa nel vuoto per interminabili minuti grazie alla forza disperata del marito che l'ha trattenuta per un braccio.

IL TENTATO SUICIDIO

La donna di 37 anni alle 23,30 si era affacciata sul terrazzo del suo appartamento, che è al terzo piano di un condominio, con l'intenzione di gettarsi nel vuoto. Il marito, che conosceva il disagio della consorte, ne ha intuito le intenzioni e l'ha seguita sul terrazzo lanciandosi su di lei quando la donna ha scavalcato il parapetto.

SOSPESA NEL VUOTO

Appena in tempo per afferrarla per un braccio e impedire che precipitasse. Il soccorso è stato accompagnato da forti grida che hanno richiamato l'attenzione dei vicini, dai quali è partita una telefonata al numero di emergenza 112. E' intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Cagli e la vicinanza della caserma all'abitazione ha evitato che si compisse la tragedia. I pompieri, infatti, sono arrivati rapidamente all'indirizzo della coppia, hanno sfondato la porta d'ingresso dell'appartamento e hanno aiutato il marito prima che gli venissero a mancare le forze, ormai allo stremo, issando la donna sul terrazzo. Considerando le sue condizioni di salute, la trentasettenne è stata presa in carico dal personale sanitario di psichiatria dell'ospedale di Urbino.