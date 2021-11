Mohamed Sow scomparso 20 anni, trovati i resti dell'operaio: ucciso e sepolto nel bosco a Novara

Sono di Mohamed Sow, operaio senegalese scomparso 20 anni fa, i resti trovati ad aprile nei boschi di Oleggio (Novara). Lo rende noto la Procura di Verbania. Per la scomparsa dell'operaio furono indagati i titolari della Pulimetal, dove lavorava. Accusati di omicidio, vennero assolti. La svolta, grazie alle analisi dei Laboratori di antropologia e odontologia forense dell'Università di Milano, non consentirà di riaprire il caso. L'imputato assolto o prosciolto con sentenza irrevocabile - ricorda la procura - non può «essere sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure diversamente qualificato o circostanziato».

Secondo quanto raccontato dai suoi resti infatti l’uomo sarebbe stato ucciso a colpi in testa e poi seppellito a poca distanza dalla ditta in cui lavorava. In quel bosco, lo scorso aprile, lo avrebbe ritrovato un residente, durante una passeggiata.