Molestie e offese sul luogo di lavoro, in arrivo una legge: nelle aziende ci sarà un codice di comportamento

È uno di quei fenomeni non facili da misurare, perché molte donne non denunciano per paura di perdere l'impiego. Ma i dati a disposizione dicono che il numero di vittime di molestie sul luogo di lavoro è preoccupante. Attualmente, però, il diritto penale italiano non prevede una fattispecie ad hoc per questo reato. Le commissioni Giustizia e Lavoro del Senato stanno tuttavia correndo ai ripari: è infatti in corso l'iter di un provvedimento...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati