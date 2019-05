Roma, abusi sessuali alla Sapienza: professore molestava le allieve, sospeso

Mercoledì 29 Maggio 2019, 09:49 - Ultimo aggiornamento: 29-05-2019 12:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Abusi sessuali all'Universitàe al policlinico Umberto I. Sono al centro di un'indagine della procura le condotte di un professore aggregato e medico esperto in ginecologia e ostetricia di 67 anni. L'uomo è accusato di molestie da parte di due dottoresse specializzande. Per questo motivo il pubblico ministero Vittorio Pilla ha iscritto il professionista per violenza sessuale. L'inchiesta volge ormai verso la chiusura. Intanto lo stesso Ateneo ha deciso di sospendere l'uomo dalle attività accademiche in attesa che la giustizia faccia il suo corso.LA DENUNCIALe vittime accusano il loro insegnate di averle pesantemente molestate in più occasioni durante la scorsa estate. Sarebbero stati dei mesi terribili per i due giovani medici. Le donne hanno raccontato agli inquirenti lo stress, il terrore che avevano ad andare al lavoro al policlinico. Il 67enne, infatti, avrebbe in diverse occasioni, tentato un approccio. Le due donne hanno sempre respinto le attenzioni del professore. Ma questo non è stato sufficiente. E anzi il ginecologo avrebbe continuato: avance spinte, frasi volgari, apprezzamenti sempre rifiutati. Nonostante la loro fermezza, il 67enne avrebbe continuato in un'escalation senza fine. Fino ad arrivare ad allungare le mani.Le dottoresse, a questo punto, hanno subito segnalato gli episodi ai vertici del policlinico. Dirigenza dell'Umberto I che non ha perso tempo a comunicare il caso alle forze dell'ordine. La denuncia delle ragazze ha poi trovato dei riscontri investigativi. Ed è per questo motivo che la magistratura inquirente ha deciso di andare verso la chiusura indagini.Non sarebbe questo l'ultimo caso di abusi da parte di medici nei confronti di personale a loro sottoposto. Un'inchiesta minuziosa, condotta dai carabinieri di via In Selci e dal pm Antonio Calaresu, ha riscontrato vari episodi che sono andati in scena tra i corridoi e le sale operatorie di Urologia dell'ospedale San Filippo Neri tra il giugno del 2017 e l'aprile del 2018. In questo caso i due dottori avrebbero abusato di due infermiere. Le donne, esauste, dopo mesi di soprusi hanno denunciato tutto, dando così inizio all'indagine.