Momo game mortale, la sfida social uccide. Un ragazzino di 14 anni si è impiccato vicino a Rennes in Francia. Adesso i suoi genitori accusano la Momo Challenge, una sfida tanto virale quanto macabra che imperversa sui social network.



La magistratura francese ora ha deciso l'apertura di un'indagine dopo il suicidio di un adolescente a La Guerche-de-Bretagne, a sud-est di Rennes (Ille-et-Vilaine) avvenuta il 14 ottobre scorso.



Il ragazzo di 14 anni, come rivela Le Parisien, è stato trovato appeso con la sua cintura kimono nella sua stanza dai suoi genitori. Secondo la sua famiglia, non si è suicidato - aveva molti progetti, ripetono mamma e papà in lacrime - ma era in preda a una sfida su Internet, la Momo Challenge.

L'inchiesta vuole determinare le circostanze del suicidio e sulla possibile qualificazione della provocazione al suicidio su minori di 15 anni

, ha detto all'AFP il pubblico ministero di Rennes, Nicolas Jacquet.

Saranno sfruttati tutti gli elementi, il telefono, il computer dell'adolescente

ha detto il pubblico ministero, che ha chiesto un'associazione di aiuto alle vittime per contattare i genitori.

Sabato 20 Ottobre 2018, 16:20 - Ultimo aggiornamento: 20-10-2018 18:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

».