Travolto da un fuoristrada mentre attraversa sulle strisce pedonali: grave un 84enne

MONASTIER (TREVISO) - Anziano investito in centro a Monastier (Treviso): sono gravi le condizioni dell'84enne, G. L., del posto travolto stamattina, 19 agosto, da un fuoristrada in via Roma. L'incidente è avvenuto verso le 8.20: a quell'ora, secondo le prime ricostruzioni, l'anziano stava attraversando la strada in prossimità delle strisce pedonali. All'improvviso è stato travolto da una vettura. L'84enne è caduto a terra riportando diverse lesioni. Illeso invece l'automobilista.

I soccorsi sono stati tempestivi: sul posto si è precipitata un'ambulanza del Suem 118. I sanitari lo hanno intubato e poi trasportato con un codice 3 (massima gravità) all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, dove è tuttora ricoverato, in gravi condizioni. Dei rilievi si sta occupando la polizia locale associata di Monastier, San Biagio di Callalta e Zenson di Piave. Gli agenti stanno cercando di capire l'esatta dinamica dell'incidente e le cause che lo hanno provocato.