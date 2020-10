Mondo di mezzo, confermata in appello la condanna a sei anni di reclusione per l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno coinvolto in uno dei filoni dell'inchiesta sul Mondo di mezzo. L'accusa per Alemanno è di corruzione e finanziamento illecito.

