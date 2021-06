Monopattino elettrico esplode in ascensore: muore ragazzo di 20 anni

Un ragazzo di 20 anni è morto in seguito alle gravi ustioni riportate dopo che il suo monopattino elettrico ha preso fuoco in un ascensore. Il drammatico incidente è avvenuto a Singapore ed è stato denunciato dalla Singapore Civil Defense Force in un post su Facebook. Secondo le prime ipotesi a provocare l'incendio del mezzo sarebbe stato un malfunzionamento elettrico. Il rogo ha costretto la polizia a evacuare il palazzo.

