Monopoli, schiacciata da un cancello: muore maestra di 57 anni

Una maestra di scuola elementare dell'Istituto comprensivo Bregante Volta di Monopoli ha perso la vita schiacciata da un cancello.

L'incidente nel Barese

E' accaduto nel primo pomeriggio di oggi quando la donna, Rosa Ciraci di 57 anni originaria di Ostuni, mentre stava tentando di entrare con l'auto nella villa di campagna in contrada "Bellocchio" in agro di Monopoli, comune in provincia di Bari. Ad accorgersi del tragico evento è stato il marito della donna che ha allertato i sanitari ma per lei non c'era più niente da fare.

Sul posto i carabinieri della stazione di Monopoli che indagano sull'accaduto.