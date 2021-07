Montalto: due bambini trascinati al largo dalla corrente marina, salvati dal bagnino

Un altro soccorso in mare per gli assistenti bagnanti del litorale di Montalto di Castro (Viterbo). Questa volta si tratta di due bambini di 8 e 10 anni, di nazionalità romena, che nel primo pomeriggio di oggi sono stati salvati dal bagnino della Fin, Giovanni Battista Cecchini.

I due bambini alle 14.40 circa, stavano facendo il bagno davanti la spiaggia libera in località Sanguinaro, quando improvvisamente la forte corrente marina li ha trascinati al largo, a circa 50 metri dalla battigia. Le urla dei ragazzini hanno attirato l'attenzione del bagnino che, con il baywatch, si è gettato immediatamente in mare riuscendo a recuperare entrambi e portarli sani e salvi a riva. Per poi riaffidarli alla mamma.

Sull'accaduto è stata avvisata la Guardia costiera. Il tratto di mare davanti la costa del Sanguinaro è particolarmente attenzionato da parte dei soccorritori, poiché nelle ore pomeridiane si forma un giro di correnti marine che causano delle buche e il rischio di finirci dentro aumenta.

Con l'intervento di oggi, dallinizio della stagione balneare, i bagnini della Federazione Italiana hanno portato in salvo già sei persone.