Terremoto sul Monte Bianco, scossa di magnitudo 3.4 al confine con la Svizzera

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata alle 8.25 nella zona del Monte Bianco. L'epicentro del sisma, avvenuto a una profondità di 10 km, è in Alta Savoia (Francia), vicino al confine con la Svizzera. Lo riporta l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. La scossa è stata avvertita anche in Valle d'Aosta. Ai vigili del fuoco non risultano al momento segnalati danni.

Ultimo aggiornamento: 11:21

