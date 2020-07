Trapani, incendio devasta la riserva naturale del monte Cofano: la pista del dolo

Fiamme altissime per tutta la notte sul Monte Cofano, nel Trapanese, dove ieri sera è divampato un vasto incendio. Diversi i mezzi dei vigili del fuoco e del Corpo Forestale intervenuti fino all'alba per tentare di spegnere le fiamme. L'area è sottoposta a vincolo. In corso indagini dei carabinieri che ipotizzano un incendio di origine doloso.

Le fiamme erano partite dal versante di località Tono, sulla baia di Castellucci e Macari, e ha poi scavalcato la vallata affacciandosi sopra il mare di Cornino. Le fiamme hanno rischiato di raggiungere le abitazioni ai piedi del monte.

Ultimo aggiornamento: 10:09

