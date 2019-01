Va a fare visita alla madre per gli auguri e la trova morta in bagno: fatale un malore

Mercoledì 2 Gennaio 2019, 03:35 - Ultimo aggiornamento: 02-01-2019 09:25

Una visita alla madre anziana, una come tante, di quelle fatte a cadenza pressoché quotidiana, segno di un legame famigliare sempre molto forte. L’altro ieri, però, segnato dal sapore speciale della festa di fine anno. Ma questa volta la festa si è trasformata in tragedia. Non appena entrato i casa, infatti, l’uomo ha trovato la madre, di 77 anni, nella vasca da bagno, ormai senza vita. Il dramma si è consumato l’altro ieri pomeriggio a Monte San Giusto, in via Macerata.Il figlio ha dato immediatamente l’allarme, nella speranza che avvenisse il miracolo; sul posto sono intervenuti gli uomini dell’emergenza sanitaria con la Croce Verde della cittadina, i quali purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatare la morte della donna, avvenuta peraltro già da qualche ora. Ad esserle fatale è stato un malore, probabilmente un infarto. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Stazione cittadina i quali, come da prassi, hanno effettuato gli accertamenti che stabilire le cause che hanno portato alla morte della donna: come detto, il decesso è apparso subito dovuto a cause naturali. L’anziana donna viveva da sola, ma il figlio le faceva visita assai spesso, i loro rapporti erano quasi quotidiani; la morte è però giunta improvvisa e imprevista.