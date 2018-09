Inferno nel Pisano, brucia il monte Serra. Sindaco di Calci: «Lasciate le case». Sfollati e scuole chiuse VIDEO

Inferno nel Pisano, dove sul monte Serra è scoppiato un enorme incendio quasi certamente di origine dolosa che alimentato dal forte vento si è velocemente esteso minacciando gli abitati. Il sindaco di Calci Massimiliano Ghimenti via Facebook ha ordinato di lasciare le case a scopo preventivo, in particolare nella frazione di Montemagno e nelle zone di Torre e San Lorenzo. Circa 500 gli sfollati.

Alcune persone sono state ricoverate all'ospedale di Cisanello a Pisa per problemi respiratori causati dall'ingestione dei fumi.

Le fiamme hanno lambito anche la Certosa di Calci, ma per fortuna il gioiello dell'architettura monastica è salvo. ​Non si registrano feriti né morti, ma la paura che le fiamme arrivino all'abitato è tanta. Nelle prime ore di intervento, ha detto Ugo D'Anna, comandante dei Vigili del fuoco di Pisa, è stato concreto il rischio di «perdere due squadre» perché l'incendio è «molto grosso e potente».





Dalle 22 di ieri sera il vasto incendio boschivo, alimentato dalla tramontana, sta interessando la zona dei monti pisani. Dalla scorsa notte sono all'opera circa 80 pompieri con 30 mezzi. Due aerei Canadair inviati dal Centro operativo aereo unificato di Roma sono già operativi, mentre quattro elicotteri antincendio della Regione Toscana non possono decollare al momento per il troppo vento.





La Protezione civile regionale, assieme al Comune di Calci, ha provveduto all'evacuazione e alla messa in sicurezza di numerose abitazioni minacciate dalle fiamme. Al momento sono state evacuate le frazioni di Montemagno, Fontana Diana, San Lorenzo, Nicosia e Crespignana. Sono stati attivati tre punti di accoglienza alla palestra della parrocchia di Calci, al circolo ricreativo di Campo e alla palestra di Vicopisano. Il vento soffia fortissimo, in media a circa 30 chilometri orari, con raffiche che superano i 40 all'ora.

Martedì 25 Settembre 2018

