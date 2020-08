Tragico frontale: un morto e una ragazza grave soccorsa in eliambulanza. Chiusa la Statale

MONTECASSIANO - Tragico incidente frontale questa mattina dopo le 8 lunGo la Statale 77 Valdichienti: il terribile bilancio è di un uomo morto e di una ragazza ferita gravemente portata all'ospedale regionale di Torrette in eliambulanza.

Lo schianto è avvenuto, per motivi ancora al vaglio della polizia stradale, tra Sambucheto e Sant'Egidio nel territorio comunale di Montecassiano: al momento la strada è chiusa al traffico in entrambe le direzioni.

Ultimo aggiornamento: 11:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA