I rapinatori entrano con i coltelli, ma il tabaccaio impugna la mazza e li mette in fuga

MONTECOSARO - A tu per tu con i rapinatori. È però bastato impugnare la mazza a Luciano Porrà, titolare della tabaccheria Podium a Montecosaro Scalo, per mettere in fuga due malviventi intenzionati a svaligiare il locale all’angolo tra via Bologna e via Marche.

«C’eravamo io e mia moglie dietro al bancone e un cliente davanti, quando all’improvviso sono entrati questi due uomini, – dice il titolare della conosciutissima tabaccheria nel cuore di Montecosaro Scalo –uno in particolare molto alto e robusto, con dei cappucci di tessuto con dei buchi in corrispondenza di occhi e bocca. Avevano in mano dei piccoli coltelli. Sotto al bancone tengo da diversi anni una mazza artigianale e nel dubbio ho iniziato a sbatterla sopra al bancone. Non so cosa abbiano pensato, però i due non hanno fatto in tempo nemmeno a finire la frase, dopo aver detto “questa è una rapina”, che hanno girato i tacchi e sono corsi via».

