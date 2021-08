Due giovani sorpresi con la droga nell'auto e ragazzi ubriachi nella notte, scattano denunce e soccorsi

MONTEGRANARO - Controlli dei carabinieri lungo le strade, due giovani nei guai per droga. Il primo a Montegranaro, dove i militari hanno fermato un automobilista 30enne del luogo che aveva un paio di dosi di hashish e che nel bagagliaio nascondeva un seghetto in acciaio della lunghezza di circa 50 centimetri. Condotto in caserma, è stato denunciato per spaccio e porto di oggetti atti ad offendere.

L’altro controllo a Pedaso dove un giovane di 28 anni, residente in provincia di Ascoli, è stato trovato in possesso di un grammo di marjiuana. Per lui la segnalazione e il ritiro della patente. Durante la notte, invece, i carabinieri hanno partecipato con le altre forze dell’ordine alla task force per Ferragosto: segnalati alcuni ragazzi ubriachi sulla costa, in particolare a Porto San Giorgio, con 5 govani soccorsi dalla Croce Azzurra. Sempre a Porto San Giorgio controlli accurati in spiaggia dove, al contrario degli altri centri, è vietato l’accesso di notte.