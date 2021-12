Squillibrato dà fuoco alla sua abitazione: due persone all'ospedale

Ha dato fuoco alla sua abitazione, un appartamento al secondo piano di un piccolo condominio in via Fortore a Montesilvano: un cinquantenne con problemi psichiatrici è stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio. Si tratta di una persona nota nel quartiere per i suoi problemi: già nel pomeriggio di giovedì aveva provato a scatenare un incendio, ma era stato fermato dai Carabinieri dopo una segnalazione.

Ieri ha riprovato e ci è riuscito. Tutti i residenti nel palazzo sono scesi in strada: hanno chiamato i vigili del fuoco e di nuovo i carabinieri e la polizia locale. Per due persone anziane e per l'uomo si è reso comunque necessario il trasporto in ospedale, con le ambulanze del 118, per un principio di intossicazione.