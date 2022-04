Monza, grossa croce si stacca dal Duomo per il vento: ferito un bambino di 5 anni

Paura a Monza dove a causa del forte vento di ieri una croce di metallo che si trova sul rosone si è staccata ed è finita sul sagrato: è accaduto ieri pomeriggio e la caduta della croce ha provocato il ferimento di un bambino di 5 anni, portato poi per precauzione in codice verde all'ospedale San Gerardo, scrive oggi il quotidiano Il Giorno.

Quanto accaduto ieri in piazza Duomo a Monza, attorno alle 17.30, poteva finire molto peggio dato che c'erano numerose persone come sempre al sabato pomeriggio sul sagrato. Per fortuna la croce di un metro e 30 per 75 centimetri ha colpito lievemente solo il bambino di 5 anni che stava giocando con il suo monopattino. Soccorso dal personale del 118, il bambino è stato poi portato in ospedale, mentre Polizia Locale e Vigili del fuoco hanno transennato l'area per controllare che non ci fossero altri cedimenti.