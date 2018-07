«Che ore sono?». E rubava lo smartphone in stazione

telefonino, lui glielo strappava di mano dandosi alla fuga. Un senegalese di 24 anni è stato arrestato dalla polizia dopo almeno tre rapine di questo tipo, tutte all'interno della stazione ferroviaria di Monza.



Il giovane è ora accusato di un furto con strappo ai danni di una minorenne e di rapina e di un altro furto aggravato nei confronti di altri passanti. Le indagini sono state svolte dagli agenti del commissariato di Monza in collaborazione con gli agenti della Polfer. L'uomo entrava in azione di sera nel sottopasso ferroviario o nelle vicinanze. Gli episodi sono stati immortalati dalle telecamere di sorveglianza. In uno dei tre casi (che risalgono al gennaio scorso), il senegalese ha avvicinato con una scusa una ragazza, l'ha spinta contro un muro, l'ha immobilizzata e rapinata del telefonino.

Venerdì 6 Luglio 2018, 20:53 - Ultimo aggiornamento: 06-07-2018 20:57

