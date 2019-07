Zanzare, il virus mortale trasmesso che colpisce il cervello: i sintomi​

in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Monza, con l'accusa di aver messo a segno almeno cinque colpi in sale slot e farmacie nelle province di Monza e Milano.tutti residenti nell'Hinterland milanese e a Lodi (Milano), è stata un'indagine dei militari di Desio (Monza) che hanno rinvenuto un'impronta digitale lasciata da uno di loro durante una rapina in una sala slot di Bovisio Masciago (Monza), il 30 gennaio scorso.