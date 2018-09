Ha ucciso la moglie a colpi di pistola e poi ha tentato di togliersi la vita. E' successo a Senago, vicino Monza: un uomo di 81 anni ha sparato alla moglie di 80 e poi si è sparato un colpo a sua volta.LEGGI ANCHE Uccide la moglie a Roma: «L'ho soffocata perché non potevo più vederla soffrire» A dare l'allarme alcuni vicini. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto insieme ai soccorritori del 118, hanno trovato l'anziano e sua moglie in camera da letto, lui con un proiettile in testa ma vivo, lei già morta con un colpo di pistola sparato alla tempia. Nel salotto i militari hanno rinvenuto quattro bossoli. L'81 enne è stato trasportato in condizioni critiche al Niguarda di Milano.