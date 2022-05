Monza, violenza in stazione: insegue e aggredisce 18enne

Un 19enne è stato fermato mercoledì 25 maggio a Monza, perché gravemente indiziato di violenza sessuale. I fatti risalgono a una settimana prima, il 18 maggio: era sera e una ragazza, diretta in stazione, ha incrociato in via Mentana un uomo, che ha iniziato a seguirla, tentando di parlarle. Al rifiuto di lei, lui le ha messo una mano sotto il vestito e l'ha palpeggiata. La vittima, di 18 anni, ha reagito alla violenza sottraendosi, tanto da far desistere l'uomo, che si è allontanato a piedi. Dopodiché, ripresasi dallo choc, la ragazza è andata a prendere il treno, che doveva portarla al lavoro. L'indomani, però, si è presentata negli uffici della Polizia ferroviaria di Monza, per formalizzare la denuncia, fornendo la descrizione dell'aggressore. Gli agenti hanno quindi attivato d'urgenza la procedura del 'codice rossò e avviato una prima indagine. Dalle immagini delle telecamere dei circuiti di sicurezza vicine alla stazione, i poliziotti sono riusciti a individuare in alcuni fotogrammi un giovane corrispondente alle descrizioni dell'aggressore fornite dalla vittima.

APPROFONDIMENTI ROMA Roma, tentato a stupro a Termini: donna sotto choc

Tentata violenza sessuale a Termini, 44enne si difende e viene salvata dai carabinieri: ricoverata in ospedale

Le immagini sono state diffuse sia alle pattuglie della Squadra Mobile che alle Volanti della Questura, per avviare le ricerche del giovane. La mattina del 25 maggio, verso le ore 13.30, in via Pavoni, a Monza, una volante ha notato una persona corrispondente al sospettato e lo ha bloccato. Il ragazzo, un 19enne cittadino egiziano, irregolare e gravato da un provvedimento di allontanamento disposto dal questore di Agrigento nel 2021, è stato accompagnato in Questura, dove gli agenti della Squadra Mobile hanno svolto ulteriori approfondimenti investigativi, individuando - sottolinea la nota della Questura di Monza - «gravi, precisi e concordanti indizi di reità in ordine al coinvolgimento del giovane nella violenza sessuale ai danni della ragazza». In seguito a questi approfondimenti investigativi, il 19enne è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per il reato di violenza sessuale, a disposizione della Procura della Repubblica di Monza e associato presso la casa circondariale San Quirico, a disposizione dell'autorità giudiziaria.