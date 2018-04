Morbillo, bimbo di 10 mesi morto a Catania

Venerdì 6 Aprile 2018, 14:06 - Ultimo aggiornamento: 06-04-2018 16:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un bimbo di 10 mesi è morto stamani all'ospedale Garibaldi di Catania per complicanze legate al morbillo. Il piccolo era stato ricoverato ad Acireale e trasferito da due giorni nel nosocomio del capoluogo etneo per l'aggravarsi delle condizioni respiratorie e cardiocircolatorie.Il bambino è deceduto alle 10.15 nel reparto di Rianimazione dell'ospedale. Il piccolo era ricoverato nel reparto di pediatria dell'ospedale di Acireale perché affetto da morbillo, quando nel pomeriggio di due giorni fa le condizioni respiratorie e cardiocircolatorie si erano aggravate tanto da richiedere la necessità di un ricovero in Rianimazione.Il bimbo già sofferente per un difetto cardiaco era stato ricoverato dal 3 al 16 marzo scorsi nel reparto di pediatria dell'ospedale Garibaldi-Nesima per una broncopolmonite e bronchiolite ed era stato dimesso migliorato con un programmato di un controllo a distanza di 10 giorni.