Morde la compagna alle braccia e alle gambe e le spacca un dente: arrestato un 47enne a Lodi

Morde la sua compagna alle braccia e alle gambe e le spacca un dente nel corso dell'ennesima sfuriata. L'incredibile violenza, compiuta da un uomo di 47 anni, s'è verificata oggi a Lodi, ma è solo l'ultima di una serie interminabile di soprusi e maltrattamenti che il 47enne avrebbe perpetuato per ben 4 anni alla sua convivente. L'uomo è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. I militari hanno potuto ricostruire che i due convivevano da 7 anni e lui la maltrattava da quattro. L'uomo, che ora si trova nel carcere di Lodi, in casa aveva oltre un chilogrammo di marijuana.

APPROFONDIMENTI REGGIO EMILIA Reggio Emilia, Mirko ha sgozzato l'ex in un parco: anche sua... BRESCIA Brescia, mamma di due figli uccisa a coltellate dall'ex marito:...