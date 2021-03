Moreno Galliani, trovato morto l'imprenditore scomparso da martedì: aveva 66 anni

Moreno Galliani, l'imprenditore toscano scomparso da martedì scorso, è stato trovato morto. Il cadavere dell'uomo, 66 anni, è stato rinvenuto nella tarda mattinata di ieri in provincia di Lucca, a circa un chilometro di distanza dal luogo in cui, due giorni prima, era stata trovata la sua auto, a ridosso di una scarpata.

Leggi anche > Morta di overdose a 21 anni, Maddalena era la figlia del medico-eroe Carlo Urbani. Arrestato il sospetto pusher

Moreno Galliani, residente a Capannori e titolare di tre autoconcessionarie nelle province di Lucca e Pistoia, è stato trovato morto in un bosco nel territorio comunale di Villa Basilicata (Lucca). Sul posto, oltre ai carabinieri, si è recato il medico legale inviato dalla Procura di Lucca, che ha ispezionato il cadavere senza trovare apparenti segni di violenza. La salma è stata inviata all'ufficio di medicina legale di Lucca, dove sarà effettuata l'autopsia.

Moreno Galliani, 66 anni, martedì scorso aveva incontrato un amico in mattinata per poi recarsi, nel primo pomeriggio, nella sua autoconcessionaria di Borgo a Buggiano (Pistoia), a bordo della sua Ford Fiesta bianca con una targa prova applicata. L'imprenditore, però, non ha mai raggiunto la sua concessionaria ed il suo cellulare è risultato quasi subito spento, con l'ultima cella agganciata a Ponte Buggianese.