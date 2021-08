Morgan testimone dell'incendio del grattacielo a Milano: «Una cosa assurda, lì abita Mahmood»

Morgan testimone del rogo del grattacielo di via Antonini a Milano pubblica le immagini dell’incendio con una diretta dal suo account Instagram.

Le prime immagini dell'incendio del grattacielo di via Antonini a Milano in un video pubblicato su Instagram da Morgan. Nel filmato si vedono le prime fiamme e si sente il musicista, ex leader dei Bluvertigo, che, da un palazzo di fronte a quello che ha preso fuoco, si accorge di quanto sta accadendo.