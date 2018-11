Morta a 107 anni Rosa Ercoli, la nonnina terremotata. Diceva: «Ho visto due guerre ma la paura per il terremoto...»

Martedì 20 Novembre 2018, 21:20 - Ultimo aggiornamento: 20-11-2018 22:21

Addio alla 'nonnina' terremotata. Èoggi a Monsampietro Morico (Fermo)la. Lo ha reso noto il sindaco Romina Gualtieri: «da tutti era chiamata 'nonna Rosa' - dice all'ANSA -, io la ritengo un pilastro della storia di Monsampietro Morico, un modello di amore per la vita e di come saper umilmente vivere in modo straordinario l'ordinario». Rosa, vedova, era stata sfollata e poi era rientrata a casa con una badante, dopo il restringimento della zona rossa.Attiva sino all'ultimo, il 4 marzo era andata a votare per le politiche nel seggio allestito nella scuola del suo paese. Gualtieri ne ricorda «il sorriso e la gioia nel vivere accanto ai giovani e ai bambini, i giorni vissuti insieme alla comunità degli sfollati, dopo la scossa del 30 ottobre 2016, condividendo paure e racconti della sua lunga vita. Nessuno dimenticherà le sue parole: '».Come esempio del suo amore per la vita, il sindaco cita «la genuinità dell'apprezzare il cibo, le passeggiate, la gioia di festeggiare i compleanni insieme ai bambini nella sede provvisoria del Comune, il grande senso di gratitudine per ogni seppur minimo gesto di bontà ricevuto».«Personalmente, posso definirla una mamma, una nonna, una autentica donna - aggiunge Gualtieri -, che mai si è abbattuta dinanzi alle prove della vita, le rivolgo un ringraziamento per l'esempio, il modello di un'esistenza improntata alla semplicità, umiltà ma anche combattività».