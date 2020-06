Malore mentre lavora al bar: Maria Stella muore tra le braccia di marito e amici

Maddie MCCann, clamorosa svolta sulla sua sparizione

non ce l’ha fatta. Cordoglio in tutta la città dinelle Marche per la perdita di Stella Calcinaro. La donna di circa 60 anni, gestiva assieme al marito Gabriele e al figlio Roberto ilPatrizio e Daniela, uno dei locali più noti e frequentati di Porto San Giorgio.Risale a martedì il malore causato da un ictus avuto dalla donna mentre si trovata all’interno dei locali.Il marito Gabriele ha dato subito l’allarme e la donna è stata prontamente soccorsa dai militi del 118. Maria Stella è stata trasportata all'ospedale Murri dove i sanitari hanno valutato la gravità della situazione decidendo il suo trasferimento a Torrette dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Tutto però si è rivelato inutile.