Tragedia in campeggio: si sveglia e trova la moglie morta accanto a sé

Martedì 31 Luglio 2018, 10:58 - Ultimo aggiornamento: 31-07-2018 12:57

Si sveglia e vede che la moglie accanto a sé non respira più. L'uomo, sotto choc, chiama subito il numero unico di emergenza Fvg, il Nue 112, chiedendo aiuto. Sono le 5 di mattina.Sul posto arriva dopo poco una ambulanza ma l'equipe medica non può far altro che contestare il decesso della donna, morta diverse ore prima, nel sonno. A stroncarla un malore.È successo nelle prime ore di oggi, martedì 31 luglio, nel campeggio di Lignano Sabbiadoro. Vittima del malore fatale una turista austriaca di 49 anni che era in ferie nella località balneare con il marito.La donna pare soffrisse già di alcuni problemi di natura respiratoria. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Lignano.