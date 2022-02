Vasto, 81enne ritrovata morta in casa. La figlia allettata non riesce a dare l'allarme

Una donna di 81 anni è stata trovata questa sera senza vita all’interno della sua abitazione in una traversa di via del Giglio. A dare l’allarme sono stati i vicini, preoccupati perché non vedevano la donna, che viveva nell’appartamento con la figlia costretta a letto dai suoi problemi di salute. Sono stati i vigili del fuoco, allertati dalle forze dell’ordine, ad entrare nell’appartamento scoprendo poi la donna a terra senza vita. La figlia, a causa della sua condizione, non era stata in grado di dare l’allarme e, in serata, è stata trasferita all’ospedale di Lanciano. Sul posto, con polizia locale e carabinieri, è intervenuto anche il magistrato di turno. Secondo le prime informazioni sembrerebbe che la donna fosse morta da più giorni. Circostanze, queste, che verranno chiarite nei prossimi giorni.