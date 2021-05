Abruzzo, morta Giuseppina Fiorito: fu poliziotta nella scorta di Falcone

Si è spenta ieri a Ortona, per un male incurabile, Giuseppina Fiorito, 62 anni, ex assistente capo della Polizia. Per molti anni, fino al congedo, è stata in servizio al commissariato di Vasto. Il suo era un volto molto noto a Vasto per aver svolto a lungo il servizio di poliziotta di quartiere, rappresentando un punto di riferimento per tanti cittadini, in particolare nelle zone del centro storico.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati