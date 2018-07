Sabato 14 Luglio 2018, 19:01 - Ultimo aggiornamento: 14-07-2018 19:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Hanno voluto salutarla in forma privata. Lontano dal clamore che in questi giorni, insieme al dolore indescrivibile, li ha travolti. Così hanno deciso i familiari di Sara Francesca Basso, della quale si sono svolte le esequie nel pomeriggio a Frosinone. Erano pochi a sapere che nella chiesa di Santa Maria Goretti c’era il funerale della ragazzina morta mentre era in vacanza a Sperlonga, "risucchiata" sul fondo della piscina.I genitori, la sorellina, i familiari più stretti, il dirigente scolastico dell'istituto comprensivo "Campo Coni" di Frosinone, dove Sara frequentava la seconda media, e pochi altri i presenti all'ultimo saluto.