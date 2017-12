Morta la donna ustionata nell'esplosione della sua casa a Latina

Domenica 31 Dicembre 2017, 08:44 - Ultimo aggiornamento: 31-12-2017 09:00

E' morta all'ospedale Sant'Eugenio di Roma la donna rimasta gravemente ustionata nell'esplosione della sua casa a Latina, avvenuta il 16 dicembre.Emiliana Stortini, 46 anni, era in condizioni disperate sia per le ustioni che avevano riguardato il 70% del corpo, sia per un trauma polmonore che aveva dato ulteriori complicazioni in un quadro clinico fortemente compromesso. Sottoposta a un delicato intervento chirurgico nei giorni successivi all'episodio, con innesto di nuova cute, si è purtroppo spenta la notte scorsa.Sull'episodio avvenuto in via Marcaccio - nell'immediata periferia di Latina - è in corso un'indagine, ma sembrano esserci pochi dubbi sul fatto che a causare l'esplosione sia stata una fuga di gas.